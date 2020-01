Veldrijdsters Worst en Alvarado geloven in titelkansen

Vaak waren Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado deze winter samen vooraan te vinden in veldritten. Het verschil tussen de 24-jarige Nunspeetse en de 21-jarige Rotterdamse was dan minimaal waarbij een foutje in de slotfase meestal fataal was. Zaterdag bij de WK in het Zwitserse Dübendorf strijden ze namens Oranje samen, maar de wil om zelf te winnen zal overheersen.

Bovendien is Lucinda Brand er ook nog en misschien ook Sanne Cant, de Belgische die de afgelopen drie jaar de wereldtitel veroverde. Vorige week, bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide, kwam het foutje van Alvarado, profiteerde Brand door de cross te winnen en pakte Worst de eindzege in de wereldbeker. “Fijn om al een prijs op zak te hebben, maar dat maakt mijn ambitie voor dit WK niet minder”, zei Worst vrijdag in Dübendorf.

“Ik weet dat ik voor de titel mee kan doen en ga er alles aan doen om dat te bereiken. Afgelopen jaar was ik de weken voor het WK iets minder en was ik ook niet heel teleurgesteld dat ik niet op het podium eindigde. Dat voelde als logisch. Dit jaar heb ik heel vaak voor het podium gereden en ook een aantal mooie overwinningen behaald. Dat geeft me het vertrouwen dat het zaterdag niet anders gaat zijn.”

Alvarado zette het verlies van de wereldbeker snel uit haar hoofd. “De focus is direct op het WK gegaan. Daar wil ik er alles aan doen om te winnen en dan moet je die wedstrijd in Hoogerheide gewoon uit je systeem hebben”, vertelde de renster met Dominicaanse roots. Ze noemt Worst en Brand als belangrijkste concurrentes. “Maar vergeet Cant niet. Die kun je als meervoudig wereldkampioene nooit helemaal uitvlakken.”

Alvarado had ook nog bij de beloften kunnen starten, maar koos voor de hoogste categorie. “Of ik nu meer druk voel? Juist niet. Ik ben hier één van de favorieten, terwijl de druk echt immens zou zijn als ik bij de beloften zou rijden. Daar zou ik eenvoudigweg moeten winnen na het seizoen wat ik achter de rug heb.”