Evenepoel houdt stand in Ronde van San Juan

Wielrenner Remco Evenepoel heeft in de Ronde van San Juan in een zware bergrit goed stand gehouden als klassementsleider. De 20-jarige Belg eindigde op de flanken van Alto Colorado, na een lange slotklim, als vijfde in een kopgroepje van zes overgebleven renners. De vijfde rit, over 170 kilometer, werd gewonnen door de Colombiaan Miguel Flórez.

In warme omstandigheden had Evenepoel het nog wel even moeilijk. In de jacht op drie koplopers miste hij na de tweede beklimming de slag. De jonge Belg kwam in de tweede groep te zitten, die in waaiervorm bijna anderhalve minuut moest toegeven op de eerste achtervolgers.

Evenepoel wist niettemin op eigen kracht terug te komen in de voorste gelederen waarna hij zijn leiderstrui in de slotklim met verve wist te verdedigen. Hij viel zelfs nog een paar keer aan voor de ritzege, maar in de laatste paar honderd meter bleek Flórez over de sterkste benen te beschikken.

De Ronde van San Juan in Argentinië eindigt zondag. Evenepoel leidt met een voorsprong van ruim een halve minuut op de Italiaan Filippo Ganna, die vrijdag als zesde finishte.