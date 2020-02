Opgeleefde Muguruza en nieuwkomer Kenin in finale Australian Open

Garbiñe Muguruza uit Spanje en de Amerikaanse tennisster Sofia Kenin nemen het zaterdag tegen elkaar op in de finale van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Voormalig nummer 1 Muguruza (29) stond al drie keer eerder in een grandslamfinale, voor de 21-jarige Kenin wordt het haar debuut. De finale begint om 9.30 uur Nederlandse tijd.

Muguruza schreef in 2016 Roland Garros op haar naam door in de finale Serena Williams te verslaan, een jaar later klopte ze in de eindstrijd van Wimbledon Venus Williams. Nieuwkomer Kenin, al wel opgeklommen naar plek 15 op de wereldranglijst, was op een grand slam nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. In Melbourne had ze zelfs nog nooit meer dan één wedstrijd gewonnen.

Kenin verloor op weg naar de finale slechts één set; alleen tegen de 15-jarige Cori Gauff had ze een driesetter nodig. Donderdag versloeg ze Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, in twee sets.

Muguruza en Kenin speelden pas één keer eerder tegen elkaar, vorig jaar in Peking. Dat duel in China werd in drie sets gewonnen door Kenin.