Tennisster Kenin ziet droom uitkomen in Melbourne

Sofia Kenin zag een droom uitkomen tijdens de finale van de Australian Open. “Hier heb ik lang aan gedacht”, zei de Amerikaanse tennisster na haar winst in de finale op de Spaanse Garbiñe Muguruza: 4-6 6-2 6-2. “Dit waren de twee mooiste weken uit mijn leven.”

De 21-jarige Kenin was slechts als veertiende geplaatst maar verloor in Melbourne slechts twee sets. Tot dit jaar had ze zelfs nog nooit meer dan één wedstrijd op de eerste grandslam van het seizoen gewonnen. Ze was op een grandslamtoernooi nog nooit verder dan de vierde ronde gekomen. “Hier heb ik zo hard voor gewerkt”, zei ze. “En nu is het zover. Hopelijk is dit het begin van veel meer.”

Kenin werkte hard en was uiterst effectief. Ze verzilverde vijf van haar zes breekpunten. Muguruza kreeg ook kansen maar benutte slechts twee van haar twaalf breekpunten. De Spaanse verzuimde voor de derde keer een grandslam te winnen. Ze zegevierde in 2016 op Roland Garros en won een jaar later Wimbledon. “Ik heb verdiend verloren en mag toch terugkijken op een mooi toernooi”, zei Muguruza, die na een matig seizoen niet geplaatst was in Melbourne.