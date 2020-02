Veldrijdster Alvarado pakt wereldtitel voor Worst en Brand

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. De 21-jarige Rotterdamse versloeg in een spannende wedstrijd haar twee landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brand. Het zilver was voor Worst. Voor Brand was er net als in 2018 brons.

De drie Nederlandse veldrijdsters lieten al in de eerste ronde zien dat ze verreweg de sterksten waren. Titelverdedigster en drievoudig wereldkampioene Sanne Cant moest het trio al in de eerste ronde laten gaan en was kansloos voor titelprolongatie.

In de slotronde keken de drie veldrijdsters naar elkaar en waren er aanvallen over en weer en leek Brand af te haken. De sprint moest de beslissing brengen. Daarin bleek Alvarado net iets rapper dan Worst.