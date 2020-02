Mark Caljouw en Soraya de Visch Eijbergen hebben op het NK badminton in Almere met succes hun titels in het enkelspel verdedigd.

Caljouw versloeg in de finale Joran Kweekel in twee games (21-18 21 -12) en veroverde al voor de vierde keer het NK-goud. Ook De Visch Eijbergen won haar vierde nationale titel. Zij was evenals vorig jaar in de finale te sterk voor Gayle Mahulette en won overtuigend in twee games (21-14 21-12).