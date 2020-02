Chinese race Formule E geschrapt om coronavirus

De race uit de Formule E in de Chinese stad Sanya is vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus geschrapt. De wedstrijd in de klasse van de elektrische sportauto’s stond gepland op 21 maart.

Het virus woedt nog altijd in China en in dat land zijn al honderden mensen overleden.

De Formule E is bezig aan zijn zesde seizoen. Het kampioenschap telt veertien races op stratencircuits in grote steden, verspreid over de hele wereld. De Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries maken deel uit van het rijdersveld.

Door het schrappen van de Formule E-race in China zal nog scherper worden gelet op de situatie in Shanghai, waar op 19 april de Grote Prijs van China in de Formule 1 staat gepland. Die grand prix trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers, onder wie ook veel buitenlanders.