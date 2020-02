Djokovic gaat op voor achtste titel op Australian Open

Novak Djokovic kan zondagochtend al zijn achtste titel veroveren op de Australian Open. De titelhouder neemt het in de finale, die om 09.30 uur Nederlandse tijd begint, op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Niemand won de Australian Open vaker dan zeven keer. Achter Djokovic staan Roger Federer en Roy Emerson op zes.

Mocht Djokovic zijn totaal op acht brengen, dan lost hij Rafael Nadal weer af als nummer 1 van de wereld. Als Thiem wint, dan neemt hij de derde plek over van Roger Federer. De Zwitser verloor in de halve finales van Djokovic, Thiem was daarin Alexander Zverev de baas.

Het wordt de elfde ontmoeting tussen Djokovic en Thiem. Zes van die duels werden gewonnen door Djokovic, maar de laatste twee duels – allebei afgelopen jaar – besliste Thiem in zijn voordeel. Op de ATP Finals won de Oostenrijker via een tiebreak in de derde set en op Roland Garros trok hij een spannende vijfsetter met 7-5 in de beslissende set naar zich toe.

Vorig jaar was Djokovic een klasse apart in de finale in Melbourne. Met 6-3 6-2 6-3 liet hij toen Nadal kansloos.