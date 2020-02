Djokovic pakt achtste titel op Australian Open

Novak Djokovic heeft voor de achtste keer de Australian Open op zijn naam geschreven. De Serviër was in de finale de Oostenrijker Dominic Thiem in vijf sets de baas. Het werd na vier uur tennis 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 voor Djokovic, die nu Rafael Nadal weer aflost als nummer 1 van de wereld.

De 32-jarige Djokovic, die zich tussen de derde en vierde set liet behandelen buiten de baan, heeft nog nooit een eindstrijd verloren in Melbourne. Vorig jaar liet hij Nadal in de finale kansloos.

Nadat Djokovic na het verlies van de derde set was teruggekeerd op de baan was het onduidelijk wat er precies aan de hand was. De Serviër had op het oog geen fysieke beperkingen. Wel sloeg hij zijn tweede service minder agressief dan in de eerste set. Djokovic maakte vooral in de derde set een onrustige indruk nadat hij in de slotfase van de tweede set in de clinch lag met de umpire, die hem had bestraft voor het overschrijden van de tijd om te serveren.

Thiem liet het op de cruciale momenten afweten. Op setpunt tegen in de eerste set sloeg hij een dubbele fout en op het moment dat hij in de vierde set de kans had door te drukken, speelde hij niet zijn beste tennis.

In zijn eerste vijfsetter van het toernooi plaatste Djokovic in de vijfde set bij 1-1 de beslissende break. Hij maakte het op 5-4 op eigen service af op zijn eerste wedstrijdpunt.

Djokovic bracht zijn totaal aantal grandslamtitels op zeventien. Dat zijn er drie minder dan Roger Federer en twee minder dan Rafael Nadal. Voor Thiem (26) was het al de derde finale op een grandslamtoernooi die hij verloor. In 2018 en 2019 moest hij op Roland Garros zijn meerdere erkennen in Nadal.