Djokovic staat ook bij ceremonie stil bij overlijden Bryant

Novak Djokovic stond na het veroveren van zijn achtste titel op de Australian Open nogmaals stil bij het overlijden van Kobe Bryant, die een week geleden omkwam bij een helikoptercrash.

“Ik wil me graag richten tot één persoon: Kobe Bryant, die een soort mentor voor mij was”, zei de Servische tennisser, die tijdens de prijzenceremonie een jack droeg met daarop ‘KB 24’. “Hopelijk herinnert dit ons eraan dat we samen sterk moeten staan en dat je goed moet zijn voor de mensen die je lief hebt. Dat zijn de belangrijkste dingen in het leven.”

Djokovic richtte zich ook tot Dominic Thiem, die na vier uur in vijf sets moest buigen. “Je was heel dichtbij. Ik weet zeker dat je ooit een van de bekers zal vasthouden en wel vaker dan één keer. Ik heb groot respect voor je team en wens je veel succes.”

Eerder deze week stond Djokovic ook al stil bij de dood van Bryant. “Kobe was er altijd voor mij was en gaf me waardevol advies. Hij hielp me om weer in mezelf te geloven en erop te vertrouwen dat ik zou terugkomen”, zei Djokovic toen.