Eerste zege basketballers LA Lakers sinds overlijden Bryant

De basketballers van LA Lakers hebben zich in de NBA knap hersteld van de nederlaag tegen Portland Trail Blazers, het eerste duel sinds het overlijden van clubicoon Kobe Bryant. Een dag later werd de uitwedstrijd tegen Sacramento Kings wel in winst omgezet. Het werd 129-113 voor de Lakers.

“De wedstrijd van vrijdag was heel emotioneel”, zei Frank Vogel, coach van de Lakers. “Dat wisten we op voorhand. Vandaag hebben we een knop kunnen omzetten en zo konden we ondanks alles toch winnen.” De Lakers maakten het verschil in het eerste kwart door een voorsprong van 44-22 te pakken. Anthony Davis was goed voor 21 punten.

Vorig weekend kwam Bryant om het leven bij een helikoptercrash. De dagen na zijn overlijden stonden voor de Lakers, zijn oude club, in het teken van rouw.

Met 37 zeges blijven de Lakers aan de leiding in de Western Conference. Golden State Warriors blijft ondanks een 131-112-zege op Cleveland Cavaliers laatste. Golden State kreeg wel goed nieuws, want Stephen Curry, de MVP van 2015 en 2016, zou in maart weer wedstrijdfit zijn. Curry staat sinds oktober aan de kant met een breuk in zijn linkerhand.