Golfer Luiten sluit trip naar Midden-Oosten af in middenmoot

Joost Luiten heeft zijn trip door het Midden-Oosten afgesloten met een plek in de middenmoot. De beste golfer van Nederland werd 44e op het Saudi International.

Op de laatste dag van het toernooi in Saudi-Arabiƫ noteerde Luiten een ronde van 70, het baangemiddelde. Op de eerste dag had Luiten nog drie slagen minder nodig, waardoor hij gedeeld 14e stond.

De 34-jarige Luiten speelde in het Midden-Oosten drie toernooien. Eerder werd hij 42e in Abu Dhabi en 66e in Dubai.

De Noord-Ier Graeme McDowell noteerde in de slotronde een score van 70, zes slagen meer dan bij zijn eerste ronde, maar dat was voldoende voor de titel. Hij hield de Amerikaan Dustin Johnson twee slagen achter zich.