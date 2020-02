Het is rolstoeltennisster Aniek van Koot niet gelukt de Australian Open te winnen. De 29-jarige Gelderse was in de finale met 6-2 6-2 kansloos tegen de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de wereld.

Van Koot, die vorig jaar alleen de beste was op Wimbledon, zegevierde in 2013 voor het laatst op de Australian Open.

Titelverdedigster Diede de Groot, als eerste geplaatst, verloor dit jaar al in de openingsronde van de Chinese Zhu Zhenzhen.