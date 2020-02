Tennisster Rus verliest finale op Frans ITF-toernooi

Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt het ITF-toernooi van Andrezieux-Bouthéon te winnen. De nummer 93 van de wereld, die als tweede geplaatst was, moest in Frankrijk haar meerdere erkennen in de Belgische Ysaline Bonaventure. Het werd 6-4 7-6 (3) voor de mondiale nummer 115.

Rus won in 2019 maar liefst tien ITF-toernooien, waardoor ze terugkeerde in de top honderd. Ze werd rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, waar ze de tweede ronde bereikte. De Amerikaanse Madison Keys bleek te sterk.

De 29-jarige Rus gaat zich nu voorbereiden op de thuiswedstrijd in de Fed Cup tegen Wit-Rusland. Die ontmoeting wordt komende vrijdag en zaterdag gespeeld in Den Haag.