Van der Poel: ander gevoel dan vorig jaar

De vele regen heeft het parcours van het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf flink wat lastiger gemaakt. “Ik had het liever wat sneller gezien, zoals het er gisteren bij de vrouwen bijlag”, keek topfavoriet Mathieu van der Poel bij Sporza vooruit op de titelstrijd die om 14.30 uur begint.

Van der Poel is titelverdediger. Hij zei minder druk te voelen dan vorig jaar toen hij na drie mislukte pogingen smachtte naar een succesvol WK. “Het voelt iets anders, al heb ik wel gezonde zenuwen. De vorige keer moest het gebeuren. Nu wil ik het graag. Als het niet lukt, dan is het zo. De omstandigheden heb ik niet in de hand. Misschien is het in het voordeel van mijn Belgische tegenstanders.”

Eerder dit seizoen won hij één keer niet. In de modder van Ronse was Toon Aerts te sterk. Van der Poel was net terug van een trainingsstage. “Ik had toen een heel andere voorbereiding. Aerts is een geduchte tegenstander. Ik hoop dat ik in orde ben. Dan is er veel mogelijk vandaag.”