Van der Poel geniet van ‘perfecte race’ op WK

Mathieu van der Poel vond dat de omstandigheden bij het WK veldrijden voor een eerlijke wedstrijd hadden gezorgd. Het regende en stormde in het Zwitserse Dübendorf. “Op deze manier komen de sterksten vanzelf voorop. Dat is altijd goed op een WK”, vertelde de Nederlander die met succes zijn titel verdedigde. Van die sterke renners was hij een klasse apart. “Heel speciaal om weer wereldkampioen te worden. Het was een van mijn grote doelen deze winter. Ik had geen andere titel te verdedigen.”

Van der Poel nam al in de eerste ronde afstand van de rest van het veld, Belgen vooral en een Brit. “Dit was een van mijn beste dagen dit seizoen. Ik voelde me sterk en het gaf me vleugels toen ik al zo snel alleen voorop belandde. Ik denk dat ik een perfecte race heb gereden. Dit is misschien wel mijn mooiste wereldtitel.”

“Vanaf het begin van het seizoen heb ik gezegd dat dit het grote doel was. Vorig weekeinde voelde ik al dat ik naar de topvorm aan het groeien was”, vertelde Van der Poel nadat de rust rond hem enigszins was wedergekeerd. “Ik had wel een uitzonderlijke dag vandaag. Ik ben heel tevreden. Ik reed een goed eerste stuk in de modder, ik kon direct het verschil maken.”

Meteen besloot hij de marge dan maar zo snel mogelijk uit te breiden. “Voor het geval dat ik lek zou rijden of een probleem met de ketting zou krijgen. Het materiaal had flink te lijden vandaag, daarom heb ik ook twee keer per ronde gewisseld en op sommige stukken ben ik eerder gaan lopen, om de risico’s te mijden. Het is mooi om zo te winnen, maar de voorsprong zegt me minder. Of ik met een minuut win of 40 seconden maakt dan niet zo veel uit.” De Brit Thomas Pidcock werd op 1.20 tweede, de Belg Toon Aerts op 1.45 derde.

Hij had afgezien, ook al oogt dat vaak niet zo bij Van der Poel. “Het was enorm lastig. Toen het stopte met regenen begon de modder op te drogen en werd het echt zwaar. Dit is misschien wel het zwaarste parcours waar ik ooit heb gereden, zeker op een WK.”