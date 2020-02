Veldrijder Van der Poel hoopt met topvorm op derde wereldtitel

Veldrijder Mathieu van der Poel gaat vanaf 15.00 uur op jacht naar titelprolongatie bij het WK in Dübendorf. De 25-jarige Nederlander is de topfavoriet op het zware parcours in Zwitserland. Een grote groep voornamelijk Belgische veldrijders zal proberen hem van zijn derde wereldtitel te houden. Van der Poel won eerder in Tabor (2015) en vorig jaar in Bogense. Voor Nederland starten ook onder anderen Lars van der Haar en Corné van Kessel.

Van der Poel won deze winter 23 van de 24 veldritten waarin hij aan de start stond. De veldrijder van de ploeg Alpecin-Fenix, dat met Ceylin del Carmen Alvarado zaterdag al de wereldtitel bij de vrouwen pakte, bereikte naar eigen zeggen in de afgelopen weken pas zijn echte topvorm. “Pas na de nationale kampioenschappen hebben we de specifieke crosstraining opgepakt. Ik merkte vorig weekeinde dat ik in de beste vorm verkeer.”

De titelverdediger verwacht op het zware parcours vooral tegenstand van de Belg Toon Aerts, die dit seizoen het eindklassement van de wereldbeker won. Aerts is de enige veldrijder die Van der Poel dit seizoen een keer wist te kloppen.