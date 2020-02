Wielrenner Stybar verrast sprinters in San Juan

Wielrenner Zdenek Stybar heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven. De 34-jarige Tsjech uit de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step verraste de sprinters met een aanval in de laatste honderden meters. De etappe begon en eindigde op het racecircuit San Juan Villicum. Op het laatste rechte stuk naar de finish wist Stybar de achtervolgende groep net voor te blijven.

Remco Evenepoel, de Belgische ploeggenoot van Stybar, behield de leiding in het algemeen klassement. De 20-jarige Evenepoel verdedigt zondag in de slotetappe een voorsprong van 33 seconden op de Italiaan Filippo Ganna. Hij heeft meer dan 1 minuut voorsprong op de nummer 3 van het klassement, de Spaanse veteraan Oscar Sevilla (43). De Argentijnse etappekoers eindigt met een vlakke rit over ruim 140 kilometer door San Juan.