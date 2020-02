Basketballer Antetokounmpo blinkt weer uit voor Milwaukee

De basketballers van Milwaukee Bucks blijven de Eastern Conference van de NBA aanvoeren. Ze brachten ook het duel met Phoenix Suns tot een goed einde: 129-108.

Giannis Antetokounmpo was opnieuw de grote man bij Milwaukee Bucks. De Griek was goed voor 30 punten, 19 rebounds en 9 assists. Devin Booker maakte 32 punten voor Phoenix Suns.

Toronto Raptors, de nummer twee van de Eastern Conference, was te sterk voor Chicago Bulls: 129-102. Terence Davis tekende voor 31 punten namens de titelverdediger van de NBA uit Canada, die nu al 11 duels op rij heeft gewonnen.

James Harden blonk opnieuw uit voor Houston Rockets. Hij had met 40 punten, 10 rebounds en 9 assist een groot aandeel in de zege op New Orleans Pelicans (117-109).