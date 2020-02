Bestuur Russische atletiekfederatie stapt op

Het voltallige bestuur van de Russische atletiekfederatie RusAF is maandag opgestapt. Dat besluit is genomen als gevolg van de nieuwe sancties die zijn opgelegd door het wereldantidopingbureau WADA. Een werkgroep van het Nationaal Olympisch Comité in Rusland neemt de taken voorlopig over.

De voorzitter van de Russische atletiekfederatie, Dmitri Sjliachtin, en zes andere functionarissen werden eind vorig jaar geschorst. Ze worden ervan beschuldigd dat ze valse verklaringen hebben afgelegd en hebben geknoeid met documenten om een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lisenko te dwarsbomen.

Rusland hoopt met het aanstellen van een nieuw bestuur de relatie met de mondiale atletiekfederatie World Athletics te herstellen.