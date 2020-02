Dumoulin debuteert in Valencia voor Jumbo-Visma

Tom Dumoulin is vanaf woensdag voor het eerst in een koers te zien als renner van Jumbo-Visma. De Limburger maakt zijn debuut voor de Nederlandse ploeg in de Ronde van Valencia. Het worden zijn eerste koersdagen sinds hij half juni voortijdig het Critérium du Dauphiné verliet met een knieblessure. Deze winter volgde de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma.

Dumoulin krijgt in Valencia gezelschap van Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Dylan Groenewegen, de Noor Tobias Fuss, de Duitser Christoph Pfingsten en de Belg Maarten Wynants. De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag.