Eindzege wielrenner Evenepoel in Ronde van San Juan

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de 38e editie van de Ronde van San Juan op zijn erelijst gezet. In de zevende en laatste etappe kwam zijn eindzege in de Argentijnse etappekoers niet meer in gevaar. Na 141 kilometer op een vlak parcours in San Juan zegevierde Fernando Gaviria afgetekend in de eindsprint van het peloton. Het was de derde overwinning voor de snelle Colombiaan in deze ronde. De Slowaak Peter Sagan eindigde als tweede en de Colombiaan Alvaro José Hodeg kwam als derde over de streep.

Evenepoel maakte afgelopen dinsdag het verschil in een tijdrit over 15,2 kilometer op een heuvelachtig parcours. Zijn voorsprong van ruim een halve minuut op nummer 2 Filippo Ganna uit Italië wist de 20-jarige coureur van Deceuninck – Quick-Step daarna tot de slotetappe vast te houden. De Spanjaard Oscar Sevilla was derde in de eindstand.

Evenepoel won vorig jaar onder meer de Clásica San Sebastian en het EK tijdrijden.