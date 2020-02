Mahomes leidt Kansas City Chiefs naar Super Bowl

Patrick Mahomes was de grote man bij Kansas City Chiefs, dat na een prachtige inhaalrace voor de tweede keer in de clubhistorie ten koste van San Francisco 49ers de Super Bowl won (31-20). De pas 24-jarige quarterback maakte niet alleen een touchdown, maar stelde in een spannende slotfase ook zijn ploeggenoten Damien Williams en Travis Kelce in staat te scoren.

“We zijn altijd in een zege blijven geloven”, jubelde Mahomes nadat hij in Hard Rock Stadium van Miami voor 75.000 toeschouwers als man van de wedstrijd was verkozen. “Wij geven nooit op, dat is het geheim van onze ploeg.”

Slechts één keer eerder in een Super Bowl, het kampioenschap in het American football, werd een jongere speler als man van de wedstrijd verkozen. Ben Roethlisberger was in 2006 slechts 23 jaar toen hij Pittsburgh Steelers kampioen maakte.

Kansas City Chiefs kwam terug van een achterstand van 20-10. De ploeg maakte in de play-offs al achterstanden van 24-0 en 17-7 ongedaan. Kansas City Chiefs hield San Francisco 49ers van een zesde eindzege. De ploeg werd vijftig jaar geleden voor het eerst kampioen. Trainer Kyle Shanahan van San Francisco 49ers sprak over een verdiende nederlaag van zijn ploeg. “Zij speelden beter, zij waren het beste team”, reageerde hij. San Francisco 49ers won de Super Bowl in 1995 voor het laatst.

De strijd om de Super Bowl is traditioneel een van de best bekeken evenementen op de Amerikaanse televisie. Een reclamespotje rond de live-uitzending op FOX kostte zo’n 5 miljoen euro per halve minuut. Veel beroemdheden zaten in het stadion. Zij lieten zich ook vermaken met optredens van zangeressen Jennifer Lopez en Shakira en hiphopartiesten DJ Khaled en Pitbull.

Vlak voor de wedstrijd was er een moment van stilte voor Kobe Bryant, de beroemde basketballer die vorige weke samen met zijn dochter en zeven andere inzittenden verongelukte bij een helikoptercrash. Spelers van beide teams verzamelden zich rond de 24 yard-lijn, refererend aan het rugnummer waarmee Bryant vaak speelde.