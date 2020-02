Oud-wielrenner Denifl bevestigt voor de rechter bloeddoping

Oud-wielerprof Stefan Denifl heeft nu ook voor de rechter in Innsbruck toegegeven gebruik te hebben gemaakt van bloeddoping. De 32-jarige oud-renner van onder meer Vacansoleil-DCM en IAM Cycling voelt zich echter eerder slachtoffer dan bedrieger. “Ik ben geen crimineel”, zei Denifl op de openingsdag van zijn proces. Volgens de oud-renner werden in de wielersport prestaties geëist die zonder doping niet mogelijk waren.

Denifl was een van de sporters die gebruikmaakten van de diensten van de Duitse dopingarts Mark Schmidt. Hij werd daarvoor voor vier jaar geschorst, maar riskeert ook gevangenisstraf wegens het gebruik van 500.000 euro aan sponsorgeld voor het kopen van verboden middelen. Denifl verklaarde met doping te zijn begonnen na een knieblessure. “Ik wilde mijn oude niveau halen, zonder doping lukte dat niet.” Zijn verdediging voerde aan dat Denifl zijn gezondheid geruïneerd heeft in een sport waarin tot 90 procent van de renners doping tot zich nam. Het proces wordt op een later tijdstip voortgezet.