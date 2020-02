Tennisster Bertens staat achtste op wereldranglijst

Tennisster Kiki Bertens is naar de achtste plaats van de wereldranglijst geklommen. Ze is twee posities gestegen na haar optreden op de Australian Open, waar ze afgelopen week in de vierde ronde werd uitgeschakeld door Garbiñe Muguruza uit Spanje.

De Australische Ashleigh Barty blijft de mondiale tennisladder bij de vrouwen aanvoeren. Sofia Kenin, de Amerikaanse winnares van de Australian Open, klom van de vijftiende naar de zevende plaats.

Novak Djokovic heeft Rafael Nadal afgelost als koploper van de wereldranglijst. De Serviër won de Australian Open door in de finale ook de Oostenrijker Dominic Thiem te verslaan. Robin Haase is met een 163e plaats nog steeds de best geklasseerde Nederlander. Tallon Griekspoor staat 175e.