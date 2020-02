WADA wil dat hoorzitting Rusada in het openbaar is

Wereldantidopingagentschap WADA wil dat de hoorzitting tegen het Russische antidopingagentschap in het openbaar is. Daartoe is maandag een verzoek ingediend bij het internationale sporttribunaal CAS.

WADA strafte in december de Russische sport wegens omvangrijke dopingfraude. Volgens een speciale onderzoekscommissie is overtuigend bewezen dat het land heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters en datagegevens, die het na een bijzonder moeizaam proces had verkregen uit het dopinglaboratorium in Moskou. Alles met de bedoeling om het gebruik van doping te verdoezelen.

Rusland tekende bij het CAS beroep aan tegen de schorsing van vier jaar.

“De onderzoeken van WADA tegen Rusland heeft wereldwijd grote belangstelling. Daarom vinden wij dat het een openbare hoorzitting moet worden, zodat iedereen het proces begrijpt en de argumenten kan horen”, zegt Olivier Niggli, directeur bij WADA.