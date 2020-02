Wielerploeg Astana gaat niet in op ‘dopinggeruchten’

Wielerploeg Astana is in verlegenheid gebracht door publicaties in Noorse en Deense media over banden van de Deense wielrenner Jakob Fuglsang met dopingarts Michele Ferrari. Volgens de Nederlander Sven Jonker, een van de drie woordvoerders, ziet het Kazachse team voorlopig geen reden te reageren. “Dit rapport bevat enkel geruchten of aannames, maar geen feiten of bewijzen”, stelt Jonker in de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Deense en Noorse journalisten hebben een geheim rapport ingezien van de onafhankelijke dopingwaakhond CADF, waarin staat dat Fuglsang en zijn Oekraïense ploeggenoot Aleksej Loetsenko in 2019 contact hebben gehad met Ferrari. De Italiaanse arts is voor het leven geschorst wegens zijn bemoeienis met het dopingprogramma bij de ploegen van Lance Armstrong. Fuglsang (34) won vorig jaar onder meer de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, het Critérium du Dauphiné en een etappe in de Ronde van Spanje.

Jonker laat weten dat er geen enkele paniek is binnen de ploeg vanwege het nieuws. “Onze advocaten zijn bezig dit dossier te onderzoeken. Het dateert al van de zomer van 2019. Maar zolang er geen feiten aan het licht komen, zien wij geen reden tot een officieel statement.”