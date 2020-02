Wielrenner Jakobsen mikt op sprintzeges in Valencia

Nederlands wielerkampioen Fabio Jakobsen begint zijn seizoen woensdag in de Ronde van Valencia. Voor de 23-jarige sprinter van het Belgische Deceuninck – Quick-Step liggen er in zeker drie etappes kansen. De ploeg is dan ook om de uit Heukelum afkomstige renner gebouwd.

“Het is voor al onze renners de eerste koers van het jaar na drie trainingskampen. We gaan met Fabio voor een ritzege, maar met twee aankomsten bergop zijn we ook benieuwd naar de vorm van James Knox. Misschien kan hij voor een goed klassement gaan”, zei ploegleider Tom Steels. De Brit Knox werd vorig jaar elfde in de Ronde van Spanje. Jakobsen krijgt in de sprint assistentie van onder anderen de Italiaan Davide Ballerini en de Belg Yves Lampaert. De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag.