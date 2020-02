Atlete De Witte snel op 400 meter in Düsseldorf

Lisanne de Witte heeft bij indoorwedstrijden in Düsseldorf haar persoonlijke indoorrecord aangescherpt op de 400 meter. De Nederlandse atlete zegevierde in een tijd van 52,30 seconden. Daarmee was ze sneller dan vorig jaar in Glasgow toen ze bij de EK indoor finishte in 52,34, goed voor brons.

De Witte was afgelopen vrijdag ook al actief in Karlsruhe. Ze liep toen de derde tijd op de 400 meter (52,70). De Witte is al zeker van een olympisch ticket voor Tokio 2020.

Het indoorseizoen heeft dit jaar geen afsluitende titelstrijd. De WK indoor in het Chinese Nanjing is vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus geschrapt.