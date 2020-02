Cubaanse worstelkampioen López stopt na Tokio 2020

De Cubaanse worstelkampioen Mijaín López houdt het na de Olympische Spelen van Tokio 2020 voor gezien. De 37-jarige volksheld mikt in Japan op zijn vierde gouden medaille op rij. Daarmee zou hij de meest succesvolle worstelaar worden in de olympische historie, een predicaat dat hij nu nog moet delen met de Rus Aleksandr Karelin.

Met vier olympische titels zou López tevens op de olympische erelijst aller tijden van Cuba alleen aan kop komen. De boksers Teófilo Stevenson en Félix Savón en schermer Ramón Fonst hebben eveneens drie keer olympisch goud veroverd namens hun land.

“Het besluit is al genomen, na Tokio trek ik me terug”, liet vijfvoudig wereldkampioen López weten. “Waarom? Nou, vanwege mijn leeftijd. Ik heb behoefte aan rust. Bovendien is de tijd gekomen om de nieuwe generatie een kans te geven. Uiteraard wil ik heel graag afscheid nemen met mijn vierde olympische titel. Ik ben erop voorbereid en weet ook zeker dat het me gaat lukken.”