Handballer Smits naar Duitse topclub Magdeburg

Handballer Kay Smits heeft aan zijn goede optredens op het EK een mooie transfer overgehouden. De 22-jarige Nederlander gaat van de Deense club Tvis Holstebro naar SC Magdeburg, een van de topploegen in de Duitse Bundesliga. Magdeburg eindigde vorig seizoen op de derde plaats en staat nu vierde. De club is ook Europees actief in de EHF Cup.

Smits was op het EK in alle wedstrijden van Oranje de topschutter. Hij gooide 22 doelpunten bij elkaar in de groepswedstrijden tegen Duitsland, Letland en Spanje. Met zijn zeven treffers in het openingsduel met de Duitsers trok Smits de aandacht van Magdeburg. De Duitse club ziet in de Limburgse opbouwspeler de ideale vervanger van de Zweedse international Albin Lagergren, die vanwege een hersenschudding tot nader order niet mag spelen.