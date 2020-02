Schaatscoach De Jong weg bij Chinese bond

Coach Bob de Jong (43) is niet langer werkzaam voor de Chinese schaatsbond. Door veranderde werkomstandigheden had de olympisch kampioen van Turijn 2006 geen vertrouwen meer in een succesvolle voortzetting van zijn dienstverband, dat tot en met de Winterspelen van Peking 2022 zou duren.

“De afgelopen twintig maanden hebben we iets moois opgebouwd vanuit onze trainingsbasis in Calgary en zagen we de resultaten verbeteren. Vanwege de nieuwe structuur viel de basis en het vertrouwen weg voor verdere ontwikkeling van de schaatsers”, liet De Jong weten. Hij was als assistent-bondscoach verbonden aan de Chinese allroundploeg, die bestond uit 22 rijders (mannen en vrouwen).

De Jong, die eerder als assistent-bondscoach fungeerde van de Zuid-Koreaanse schaatsploeg, weet nog niet precies wat hij na zijn vertrek uit China gaat doen. Hij is in elk geval van plan om zijn eerder gestarte trainingsopleiding in Nederland af te ronden.