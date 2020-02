Skiester Shiffrin last pauze in na overlijden vader

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin last een tijdelijke pauze in na het onverwachte overlijden van haar vader. De Amerikaanse skibond meldde dat de leidster in de algemene wereldbeker de komende wedstrijden in het circuit overslaat. Het is nog onbekend wanneer ze terugkeert op de pistes.

Shiffrin vloog meteen naar huis in Vail (Colorado) toen de onheilstijding haar bereikte. Haar vader, van beroep anesthesist, was nauw betrokken bij de carrière van zijn pas 24-jarige dochter, die al twee olympische gouden medailles in bezit heeft. Shiffrin is ook viervoudig wereldkampioene op de slalom en boekte inmiddels 66 wereldbekerzeges.

“Mijn familie is diepbedroefd door het onverwachte overlijden van mijn goedhartige, liefhebbende, zorgzame, geduldige en geweldige vader”, schreef Shiffrin op Instagram.