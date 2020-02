Wielrenner Rui Costa eerste winnaar in Saudi-Arabië

De Portugese wielrenner Rui Costa heeft de openingsrit in de eerste editie van de Ronde van Saudi-Arabië gewonnen. De wereldkampioen van 2013 achterhaalde na een hectische waaier-etappe door de woestijn de vier vluchters in de laatste tientallen meters. In het oplopende stuk richting de finish stoof Costa (UAE Team Emirates) iedereen voorbij. Tom-Jelte Slager kwam in zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg B&B Hotels-Vital Concept als vierde over de streep.

Het Franse sportbedrijf ASO, dat onder meer ook de Tour de France organiseert, heeft de vijfdaagse etappekoers door Saudi-Arabië opgezet. Alle etappes zijn in de buurt van hoofdstad Riyad. De nieuwe ronde heeft een 2.1-status gekregen op de kalender van de internationale wielerfederatie UCI, wat betekent dat maximaal de helft van het deelnemersveld uit renners van de WorldTour-ploegen mag bestaan. Verder doen coureurs van procontinentale, continentale en nationale teams mee.