Eerst thuiszege basketballers Lakers sinds overlijden Bryant

De basketballers van de Los Angeles Lakers hebben voor het eerst sinds de dood van clublegende Kobe Bryant op 26 januari, een thuiszege geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers versloegen in het eigen Staples Center San Antonio Spurs met 129-102. Vorige week werd de thuiswedstrijd tegen de Portland Trail Blazers nog verloren.

LeBron James was bij de thuisploeg goed voor 36 punten en leidde zijn ploeg naar de winst op de Spurs, die enkele dagen eerder op dezelfde plek ook al van de LA Clippers hadden verloren. Het publiek in Los Angeles zette in het derde kwart en kort voor het einde met “Kobe, Kobe” nog spontaan enkele spreekkoren voor Bryant in.

De Lakers blijven met 38 overwinningen aan de leiding in de Western Conference. De Clippers en Denver Nuggets hebben drie zeges minder. De ploeg uit Denver won met 127-99 van de Portland Trail Blazers.