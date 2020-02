Tafeltennisbond heeft WK-staf rond

De Nederlandse tafeltennisbond NTTB heeft de technische staf voor de WK teams eind maart in het Zuid-Koreaanse Busan rond. Li Jiao keert terug als coach van de vrouwenploeg. Marcel Kraa, coördinator technische zaken, neemt de mannenformatie onder zijn hoede. Door het recente afscheid van technisch directeur Paul Haldan zal bondsdirecteur Achim Sialino als chef d’équipe optreden.

Hoofdbestuurslid topsport Stefan Heijnis is blij met de terugkeer als bondscoach van Jiao. Zij was vorige maand nog even als speelster actief bij het voor Oranje mislukte olympisch kwalificatietoernooi in Portugal.

“De keuze voor Marcel Kraa is gebaseerd op twee argumenten”, legde Heijnis uit. “Ten eerste moeten wij Danny Heister vervangen, die eerder had aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor deze functie. Ten tweede is ons mannenbudget van 2020 beperkt: we hebben geen ruimte om externe trainers in te huren.”

Voor de WK in Busan zijn de volgende spelers geselecteerd: Rajko Gommers, Ewout Oostwouder, Laurens Tromer, Li Jie, Kim Vermaas en Britt Eerland.