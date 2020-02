Veldrijdster Kastelijn mikt op snelle rentree na valpartij

Europees kampioene veldrijden Yara Kastelijn heeft woensdag bij haar valpartij in de Parkcross van Maldegem twee breukjes in de uitsteeksels van de vierde en vijfde wervel opgelopen. Volgens haar teamleiding is het echter niet uitgesloten dat ze komend weekeinde alweer in actie komt. “Daar komt later deze week meer duidelijkheid over”, liet 777 Pro Cycling weten.

Kastelijn ging ongeveer halverwege de veldrit in Belgiƫ samen met haar landgenote Shirin van Anrooij onderuit. Beiden moesten de strijd staken. Kastelijn werd voor nader onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Daar werden de twee breukjes geconstateerd.