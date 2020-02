Wielrenner Dainese klopt Hofland in eerste rit Herald Sun Tour

De Italiaans sprinter Alberto Dainese heeft onder anderen Moreno Hofland afgetroefd in de eerste rit van de wielerwedstrijd Herald Sun Tour. De 21-jarige afmaker van Team Sunweb was in de rit van Nagambie naar Shepparton na 121,9 kilometer net iets sneller dan de Australiër Kaden Groves en Hofland. Roy Eefting eindigde als zevende.

Het is de eerste zege voor de Italiaan bij Sunweb, dat in de Australische rittenkoers zonder Nederlandse wielrenners is gestart. De Herald Sun Tour werd vorig jaar gewonnen door Dylan Van Baarle. Diens ploeg, Team Ineos, doet dit jaar niet mee.