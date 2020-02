Worst neemt klein beetje revanche met zege in veldrit Maldegem

Annemarie Worst heeft de veldrit van Maldegem gewonnen. Ze had aan de finish 9 seconden voorsprong op landgenote Inge van der Heijden. Denise Betsema croste naar de derde plaats op 15 seconden van de winnares.

Worst veroverde afgelopen weekeinde zilver op het WK in het Zwitserse Dübendorf en was daar allesbehalve blij mee. Met een boze blik keek ze op het podium toe hoe landgenote Ceylin del Carmen Alvarado de regenboogtrui mocht aantrekken.

De kersverse wereldkampioene ontbrak in Maldegem, zodat Worst vrij spel had in de Parkcross en haar wil kon opleggen aan concurrentie. Europees kampioene Yara Kastelijn haalde de finish niet. Ze ging hard onderuit, werd per brancard afgevoerd en voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar ploegleider Bart Wellens had Kastelijn zeer waarschijnlijk niets gebroken. “Toch vond men dat een verdere controle van haar blessures aan de heup en rug nodig waren. Het was een fikse smak, hopelijk valt alles mee”, zei hij.

Worst beleefde aan de zege in Maldegem enige genoegdoening. “Of ik hier revanche neem voor het WK? Toch een heel klein beetje. Je kunt het WK niet vergelijken met deze cross, maar winnen is altijd fijn”, zei de Nederlandse op Sporza.

Bij de mannen won de Belg Eli Iserbyt. Zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Toon Aerts werden respectievelijk tweede en derde. Corné van Kessel was de beste Nederlander, op de vierde plaats. Wereldkampioen Mathieu van der Poel was afwezig in Maldegem.