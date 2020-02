Formule 1-coureurs mogelijk pas in najaar naar China

Het coronavirus zorgt er mogelijk voor dat de Grote Prijs van China naar het najaar verhuist. “Ik denk dat, wanneer we in april niet naar China kunnen, een verschuiving voor de hand ligt”, zei Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, tegen meerdere media waaronder motorsport.com. “We onderzoeken of het eventueel mogelijk is de wedstrijd aan het einde van het seizoen te houden.”

Het Wuhan-virus heeft al tot verplaatsingen of afgelasting geleid van tal van sportevenementen zoals het WK indooratletiek (Nanjing) en de Formule E wedstrijd in Sanya. De Grote Prijs van China is op de Formule 1-kalender de vierde race van het jaar, twee weken voor de Grote Prijs van Nederland op 3 mei in Zandvoort. Een ruil met een race die later op de kalender staat, sluit Brawn vrijwel uit. “Dat lijkt me niet haalbaar. Eerder zoeken we naar een beschikbare datum laat in het seizoen.”