Goed begin golfer Besseling in Geelong

Wil Besseling is het ISPS Handa Vic Open, een golftoernooi uit de Europese Tour in Australië, goed begonnen. De Nederlander kwam op de eerste dag uit op 67 slagen, liefst vijf onder het baangemiddelde. Besseling deelt daarmee de veertiende plaats. De Spanjaard Alejandro Cañizares was een klasse apart op de banen van Geelong. Hij legde een ronde af van 63 slagen, 9 onder par.

Besseling kwam op hole 2 tot een eagle (-2) en tot birdies op de holes 3, 12 en 15. Lars van Meijel deed het ook goed met 68 slagen. Daarmee deelt hij de 30e plaats. Darius van Driel, net als Van Meijel voor het eerst in het bezit van een speelkaart voor de Europese Tour, kwam uit op 71.

Besseling slaagde er afgelopen najaar niet in een vast startbewijs te veroveren. Hij mag wel meedoen in de wat kleinere toernooien van de Tour, zoals die in Geelong. Besseling was afgelopen jaar de beste Nederlander in het KLM Open met de zevende plaats. In december verraste hij met de gedeelde derde plaats in het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika.