Hongaarse shorttrackkampioen geschorst om beledigen China

De Hongaarse shorttracker Csaba Burjan is voor een jaar uit het nationale team gezet als straf voor het beledigen van China. Burjan won in 2018 in Pyeongchang olympisch goud met het mannenteam op de aflossing. Hij plaatste begin december een video op Instagram waarin hij zich zeer neerbuigend uitliet over China.

Zijn lelijke woorden over China kwamen hard aan bij de Chinese bondscoach van het Hongaarse shorttrackteam. “Ik kan niet tolereren dat een Hongaarse schaatser zulke racistische opmerkingen maakt over China”, luidde zijn reactie op Instagram en nam vervolgens ontslag bij de Hongaarse bond.

De bond accepteerde het ontslag niet en besloot vervolgens de shorttracker te straffen. De 25-jarige Burjan heeft inmiddels spijt betuigd voor zijn beledigende post op Instagram. Hij verklaarde zijn wangedrag uit frustratie en vermoeidheid na lang wachten op het vliegveld van Shanghai.