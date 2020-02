Nieuwe hardloopschoen Nike voldoet aan regels World Athletics

Het Amerikaanse sportmerk Nike brengt binnenkort een hardloopschoen op de markt die voldoet aan de eisen die de mondiale atletiekfederatie World Athletics vorige week heeft gesteld. De zogenoemde Air Zoom Alphafly Next% heeft een zool van 39,5 millimeter dik en één carbonplaat over de hele lengte van de schoen.

De Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge zal de schoen vermoedelijk dragen tijdens de marathon van Londen in april en mogelijk ook in de olympische marathon van Tokio.

World Athletics is met strikte regels gekomen omdat sommige hightech-hardloopschoenen mogelijk oneerlijk prestatievoordeel zouden geven. De bond deed zelfs voor het eerst een schoen in de ban en dat is de Nike Vaporfly waarop Kipchoge vorig najaar als eerste mens de marathon onder 2 uur heeft gelopen. In die schoen waren meerdere carbonplaten in de zool verwerkt.