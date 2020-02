Opnieuw succes wielerploeg Sunweb in Herald Sun Tour

Voor wielerploeg Sunweb is de Herald Sun Tour bijzonder goed begonnen. Na ritwinst in de openingsetappe was er op de tweede dag opnieuw reden tot juichen. De Australiër Jay Hindley won de tweede etappe met een aankomst bergop in Falls Creek. De 23-jarige renner liet zijn landgenoten Damien Howson en Sebastian Berwick achter zich.

De eerste rit was gewonnen door zijn ploeggenoot Alberto Dainese, die dit jaar is overgekomen van de Nederlandse opleidingsploeg SEG. Hindley nam de leiderstrui over van de Italiaan. Sunweb heeft geen Nederlanders mee naar Australië.