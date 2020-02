Pijnvrije Bertens na goed gesprek klaar voor terugkeer in Fed Cup

Kiki Bertens staat aan de vooravond van haar rentree in het Fed Cupteam, na een absentie van bijna drie jaar. Na een goed gesprek met captain Paul Haarhuis is Bertens, die wel kampt met lichte achillespeesklachten, klaar om Oranje naar de nieuwe Fed Cup Finals te leiden.

Een dag voor de ontmoeting met Wit-Rusland greep Bertens de persconferentie aan om iets recht te zetten dat door Haarhuis eerder deze week wereldkundig werd gemaakt. De captain vertelde dat Bertens een injectie had gekregen tegen pijn in haar achillespees.

“Ik heb liever niet dat medische dingen in de media komen. Anders gaat het daar de hele tijd over. Je bespreekt het ook liever met je team”, zei Bertens. “Het ging ook ‘slechts’ om een spuitje in mijn slijmbeurs. Maar over komend weekend geen zorgen, anders was ik hier nu niet. Ik sta pijnvrij op de baan.”

Recent voerde de 28-jarige Bertens een “goed en noodzakelijk gesprek” met Haarhuis om weer op één lijn met elkaar te komen nadat er de voorbije jaren wat wrijving tussen de twee was ontstaan. “We hebben beiden de irritaties die er waren op tafel gelegd”, aldus Bertens.

“‘Wat is er nodig, wat wil je van mij en hoe wil je dat ik me opstel?’ heeft Paul aan me gevraagd. Als er iets is moet je het gelijk zeggen en we moeten zorgen dat de communicatie goed is. Soms laat je dingen liggen en dan denk je: het komt wel. Maar dan komen er irritaties. In zijn enthousiasme floept hij er weleens dingen uit, zo is hij als mens. Hij werkt daaraan.”

Met de terugkeer van Bertens was het maken van de opstelling dit keer vrij eenvoudig. “Toen de loting aan ons bekend werd gemaakt riep iedereen ook ‘surprise'”, aldus Bertens, die in 2017 voor het laatst heeft deelgenomen aan het landentoernooi. “De laatste jaren waren zo hectisch. Maar ik heb altijd zoveel plezier beleefd aan de weken met de meiden.”

Bertens liet doorschemeren dat haar deelname aan de Fed Cup misschien niet eenmalig is. Bij winst op Wit-Rusland mag Nederland deelnemen aan de eerste editie van de Fed Cup Finals. “Als ik me fysiek goed voel dan hoop ik daar ook bij te zijn”, zei de nummer 8 van de wereld. “Dat ik dan een toernooi moet afzeggen, dat is dan maar zo. Er zijn zoveel toernooien.”

Na de Fed Cup wacht Bertens het toernooi van Sint-Petersburg, dat ze vorig jaar op haar naam wist te schrijven. “Een bijkomend voordeel is dat ik daar een ‘bye’ heb en mogelijk pas donderdag in actie hoef te komen. Ik vlieg zondag al, dus dan heb ik nog drie dagen om op hardcourt te trainen. Maar eerst weer lekker op gravel, dat was lang geleden.”