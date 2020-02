Technisch directeur Van der Heijden weg bij hippische bond

Technisch directeur Maarten van der Heijden (53) vertrekt na de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de KNHS. Hij is bij de hippische bond dan twaalf jaar verantwoordelijk geweest voor onder meer topsportbeleid en talentontwikkeling. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. “Bovendien is het bij de KNHS tijd voor een frisse wind”, aldus Van der Heijden.

Van der Heijden begon na de Olympische Spelen van Peking (2008) aan zijn huidige functie. Onder zijn leiding behaalde TeamNL veel medailles op EK’s en WK’s én Olympische Spelen. “We hebben de afgelopen elf jaar de meeste succesvolle jaren in de historie van onze paardensport mee mogen maken”, zegt Van der Heijden. “Dat is geweldig! Tegelijkertijd zie je dat in alle landen successen in golfbewegingen gaan. Maar na drie jaar zonder teammedaille zijn de dressuurruiters duidelijk op de weg terug, met een mooie, zilveren EK-teammedaille in 2019. Ook de recente Nederlandse resultaten tijdens de wereldbeker springen op Jumping Amsterdam stemmen hoopvol.”