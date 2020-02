Tokio 2020 buigt zich over coronavirus

De organisatoren van de Olympische Spelen van Tokio hebben een commissie samengesteld die zich bezighoudt met het coronavirus en de mogelijke gevolgen ervan voor het evenement. Samen met vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties wordt bekeken in hoeverre de uitbraak van het besmettelijke virus in China een bedreiging vormt voor de Spelen die op 24 juli in de Japanse hoofdstad beginnen.

De zogenoemde Taskforce Coronavirus Tegenmaatregelen wordt voorgezeten door Toshiro Muto, die ook de leiding heeft over de lokale olympische organisatie. Muto uitte woensdag nog zijn zorg over het virus, maar meldde een dag later ervan uit te gaan dat de Spelen “doorgaan zoals gepland.”