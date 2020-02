Van Gerwen neemt revanche op Wright in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft revanche genomen voor zijn verloren WK-finale tegen de Schot Peter Wright. De Brabander won in de openingsronde van de Premier League in Aberdeen wel van Wright. Na een aarzelende start, Van Gerwen kwam 2-0 achter, wierp ‘Mighty Mike’ zich geleidelijk in zijn spel en won hij het topaffiche met 7-5.

De 29-jarige Van Gerwen won de afgelopen vier edities van de Premier League. De competitie tussen de beste darters van de wereld telt zestien speelronden en eindigt met een finale op 21 mei in Londen.