Vrouw opent voor het eerst olympische fakkelestafette

Voor het eerst in de geschiedenis zal een vrouw de eerste drager van de olympische fakkel zijn. Het is de Griekse Anna Korakaki, die op de Olympische Spelen van Rio in 2016 goud won bij het pistoolschieten.

Voorzitter Spyros Capralos van het Griekse olympische comité sprak van een historisch moment. Het ontsteken van de vlam voor de Spelen van Tokio gebeurt op 12 maart, traditiegetrouw in het Griekse Olympia. Korakaki zal het eerste stuk lopen met de toorts, die dan aan een lange estafette begint.

De toorts maakt eerst een tocht door Griekenland en wordt dan in Athene overhandigd aan de organisatie van Tokio 2020. Laatste fakkeldrager in Griekenland is ook een vrouw, namelijk regerend olympisch kampioene polsstokhoogspringen Katerina Stefanidi.