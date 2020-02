Wielrenner Pogacar wint tweede etappe Valencia

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop na een rit over 181 kilometer van Torrent naar Cullera.

Pogacar troefde in de slotmeters Alejandro Valverde af. Hij passeerde de Spaanse veteraan net voor de eindstreep. De jonge Sloveen, die vorig jaar al veel indruk maakte in de Ronde van Spanje, nam de leiding in het algemeen klassement over van Dylan Groenewegen, de winnaar van de eerste etappe.

Jos van Emden kleurde mede de etappe. De renner van Jumbo-Visma was mee in een vluchtgroep van vijf renners die tot ongeveer 10 kilometer van de finish aan de leiding reed en toen werd gegrepen door het peloton.